مقتل وإصابة العشرات من الجيش السعودي في اليمن

جهينة نيوز

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من قتل وجرح العشرات من عناصر الجيش السعودي بعد استهداف مواقعهم في نجران وعسير والجوف ومأرب وتعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله أمس إن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية ضد مواقع المرتزقة في منطقة الطلعة بنجران” مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر ان الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف واسع لمرتزقة العدوان على منطقة أضيق قبالة منفذ البقع على الحدود ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة متنوعة.

وأوضح المصدر ان مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في قيادة حرس الحدود في ظهران وخلف منفذ علب وفي التباب السود بعسير ما ادى لمقتل وجرح عدد منهم مشيرا إلى انه تم تدمير الية عسكرية بمن فيها خلال التصدي لزحف العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في بير السلامي بصحراء الأجاشر بالجوف.

وفي محافظة مأرب دمرت وحدة الهندسة في الجيش اليمني آلية ما أدى الى مصرع أربعة ممن كانوا على متنها في منطقة الظهور جنوب غرب الجدعان.

وفي محافظة تعز أكد مصدر عسكري مصرع اثنين من قيادا ت المرتزقة وتدمير مدرعتين بنيران الجيش واللجان الشعبية خلال عملية هجومية على مواقع العدوان في جبهة الساحل الغربي.