إصابة 3 من عناصر الأمن الروسي برصاص مجهول

جهينة نيوز

أقدم مجهول على مهاجمة رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا بعد طلب تقديم وثائق تثبت هويته، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

وأكد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي أن "مجهول نفذ هجوما مسلحا على رجال الأمن ومن ثم اختبأ في مدخل مبنى سكني ودخل إحدى الشقق".

وأشار البيان إلى أن عناصر جهاز الأمن الفدراليورجال الشرطة حاصروا الشقة السكنية، وقد رفض الجاني إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار".

وبحسب البيان فقد أسفر الاشتباك عن مقتل المهاجم، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح.

سبوتنيك