المقاتلات الحربية السورية تجدد استهدافها مواقع "داعش " في مخيم اليرموك والحجر الاسود بعدة ضربات جوية

السبت, 5 أيار 2018 الساعة 11:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

المقاتلات الحربية السورية تجدد استهدافها مواقع


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