السعوديات سائقات تكسي "أجرة"!

جهينة نيوز

مع اقتراب تطبيق قانون قيادة المرأة السعودية في شهر يونيو/حزيران المقبل، سيتسنى للسعوديات أيضا العمل كسائقات أجرة "تكسي" بداخل المملكة العربية السعودية.

وأكد مدير الإدارة للمرور، اللواء محمد بن عبد الله البسامي، في حديث لصحيفة "سبق" السعودية، أن المرأة التي تحمل رخصة قيادة، في إمكانها العمل في مجال سيارات الأجرة، وكذلك العمل سائقة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب.

وقال: "الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المروري ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة، والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها، مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات".

وإن كان سيتم استثناء قائدات السيارات، من بعض المخالفات المرورية، كالتظليل مثلا، أوضح البسامي أنه لا استثناء لأحد، وأن نظام المرور يطبق على الذكور والإناث على حد سواء.

وبشأن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للسيدات، فأشار البسامي إلى الأمر يتطلب إتمام سن 18 عاما لرخص القيادة الخاصة، وسن 20 عاما لرخص القيادة العامة، واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

ويذكر أن شركة "أوبر" للنقل الخاص، أعلنت في أواخر شهر نيسان/أبريل، عن بدء تلقيها طلبات عمل سائق "كابتن" للسعوديات.

وأفادت الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاما، بالإضافة إلى رخصة القيادة وتأمين على السيارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن المرأة من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة "كابتن" في الشركة، على أن تبدأ مع الوقت المحدد في يونيو/ حزيران المقبل.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ساميا في سبتمبر/أيلول بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.