رئيس رومانيا: المذكرة حول نقل سفارتنا إلى القدس خطأ يجب تصحيحه

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن المذكرة الموقعة بين حكومة بلاده وكيان الاحتلال الإسرائيلي حول نقل سفارة رومانيا إلى مدينة القدس المحتلة كانت خطأ ويجب تصحيحه.

ونقلت وكالة أغربرس الرومانية عن يوهانيس قوله أمس “إن النقاشات حول نقل السفارة تبقى تطلعات لا يمكن تحقيقها إلا بعد الوفاء بجميع شروط الأمم المتحدة” مضيفا “نحن لا يمكننا إجراء سياسة خارجية على أساس الأماني التي لا تتناسب مع معايير القانون الدولي”.

وكان يوهانيس حذر الشهر الماضي من نقل سفارة بلاده الى مدينة القدس مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي كما طلب من رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا تقديم استقالتها عقب زيارتها إلى “إسرائيل” وبسبب تاييد حكومتها لنقل السفارة إلى القدس المحتلة.