دخول عدد من الحافلات إلى ببيلا ويلدا وبيت سحم لإخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سورية

جهينة نيوز

دخلت عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سورية.

وذكرت عدة مواقع اعلامية انه تم دخول 60 حافلة إلى ببيلا و يلدا وبيت سحم جنوب دمشق تمهيدا لإخراج دفعة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سورية.

وتم بعد ظهر أمس تجهيز 14 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.