تعرف على نقاط المواجهة المباشرة المتوقعة بين روسيا وأمريكا!؟

جهينة نيوز

نبه سيناتور روسي إلى احتمال وقوع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقال السيناتور أليكسي بوشكوف، وهو عضو بارز في البرلمان الروسي، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":

ثمة نقطتان للمواجهة الممكنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا: سوريا ومنطقة البلطيق.

ولفت السيناتور الروسي إلى "إمكانية أن يتسبب نشاط الولايات المتحدة الأمريكية العسكري في بحر البلطيق في أزمة حادة".

وتجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مشروعه التدريبي الجديد في استونيا أحد بلدان البلطيق، في الثاني من مايو/أيار 2018.

ويجدر بالذكر أيضا أن إحدى طائرات سلاح الجو الروسي اضطرت قبل أيام إلى اعتراض الطائرة العسكرية الأمريكية فوق بحر البلطيق.

وفي ما يخص سوريا تتواجد هناك وحدات القوات المسلحة الروسية والأمريكية. ومن هنا فإن حدوث المواجهة بين القوات الروسية والأمريكية هناك لا يعتبر أمرا بعيد الاحتمال.

ويقول إيغور شاتروف، وهو نائب رئيس أحد المعاهد البحثية الروسية، إن خطر حدوث المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا متوقع.

ويرى الباحث الروسي أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) مستعد لاختبار إمكانيات القوات الروسية من خلال إحداث مواجهة مع القوات الروسية في سوريا.

ويشير الباحث إلى أن قادة القوات المسلحة الأمريكية لا يخجلون من وصف الرىيس الأسد وروسيا بأنهما عدوان من الممكن بل من الواجب محاربتهما.

سبوتنيك