فرنسا: الحفاظ على الاتفاق النووي اولوية بالنسبة لنا

جهينة نيوز

اعتبر مندوب فرنسا الدائم لدي الامم المتحدة 'فرانسوا دلاتره' خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) الية يمكن الوثوق بها للحفاظ على السلام و الامن العالمي واضاف ان باريس تدعو الى الحفاظ علي الاتفاق و انه يحظي بالاولوية لها.

واضاف دلاتره، ان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون اجرى موخرا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني حسن روحاني و تباحث معه لاكثر من ساعة حول الاتفاق النووي معتبرا ذلك مؤشرا لجدية فرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي وضرورة الحفاظ عليه.

وحول موقف فرنسا في حال انسحاب امريكا من الاتفاق؟ قال دلاتره ، كما اكد الرئيس الفرنسي مرارا فان الاتفاق النووي هو الية يمكن الوثوق بها للحفاظ على السلام و الامن العالميين و ان فرنسا تدعو الى الحفاظ عليه و هذا الموضوع يحظي بالاولوية لدي فرنسا.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيلعن قراره حول الاتفاق النووي في 12 ايار/مايو الجاري.

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