سان جيرمان يفشل في الوصول إلى 100 نقطة ونيم يصعد لدوري الأضواء

جهينة نيوز

أهدر باريس سان جيرمان فرصة إنهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالوصول إلى النقطة 100 هذا الموسم بينما نجح نيم في العودة لدوري الأضواء بعد غياب دام 25 عاما ليل امس الجمعة.

وتعادل سان جيرمان 2-2 مع مضيفه أميان بعدما سجل السنغالي موسى كوناتي هدفين ليلغي تقدم بطل الدوري مرتين عبر إدينسون كافاني وكريستوفر نكونكو.

وأجرى أوناي إيمري مدرب سان جيرمان تغييرات بتشكيلته إذ يستعد لمواجهة ليزربييه المنتمي للدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا يوم الثلاثاء المقبل على أمل تحقيق ثلاثية محلية بعد التتويج بلقبي الدوري وكأس الرابطة.

ويملك سان جيرمان 92 نقطة من 36 مباراة وتتبقى له مباراتان بالمسابقة ورغم أنه لن يتمكن من جمع 100 نقطة يظل بإمكانه تخطي الرقم القياسي الذي حققه قبل عامين عندما أنهى الموسم برصيد 96 نقطة.

ويبتعد أميان صاحب المركز 12، الذي صعد لدوري الأضواء لأول مرة العام الماضي، بفارق عشر نقاط عن منطقة الهبوط وتتبقى له ثلاث مباريات بالدوري.

وصعد نيم لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه 4-صفر على أجاكسيو ليضمن المركز الثاني خلف رانس في دوري القسم الثاني.

وكان آخر ظهور لفريق نيم في الدرجة الأولى في موسم 1992-1993.