زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي

جهينة نيوز

وقع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في هاواي بالقرب من بركان كيلوا النشط، حيث تم الإبلاغ عن زلزال سابق بقوته 5.4 درجة، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وتم رصد الزلزال يوم امس الجمعة وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب قرية ليالاني على عمق 5 كيلومترات.

وفي وقت سابق ذكرت التقارير أن سلطات جزر هاواي أعلنت عن إخلاء السكان بعد ثوران بركان كيلوا. وذكرت وسائل الإعلام أن حوالي 10 آلاف شخص تأثروا بأمر الإخلاء.

ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال حتى الأن.

سبوتنيك