بالفيديو.. مايا دياب حافية القدمين في شوارع لندن

جهينة نيوز

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لموقف لا تحسد عليه، خلال وجودها في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرضت للسرقة.

وشاركت إحدى عضوات فريق "فور كاتس" جمهورها، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي تسير حافية في شوارع لندن، ومرتدية رداء الاستحمام، بعد تعرضها للسرقة، ولكنها كانت تضحك من الموقف المحرج.

وكتبت مايا دياب مع الفيديو، أنها تعرضت للسرقة، وأنها عادت إلى الفندق المقيمة فيه بهذا الشكل.

يذكر أن مايا دياب أحيت حفلها لليلة رأس السنة في فندق "كمبنسكي" في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقدمت مايا دياب مفاجأة لجمهورها، وهي أدائها للأغنية الشعبية المصري "العب يالا"، التي هي مملوكة للفنانين الشعبيين المصريين أوكا وأورتيجا.

وتحضر مايا دياب حاليا لأغنية جديدة بعنوان "بعدو"، وهي كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

وستطلق مايا دياب الأغنية مع بداية الصيف من إنتاجها.