أبراج يوم السبت 2017/5/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/5: معروف بجذابية لكن متمرد بعض الشيء، بالحب لا تغازل، معروف عنك بخلط الألوان من خلال منزلك أو ثيابك أو ابتسامتك الجميلة، مثالي، يحب التفاصيل الفنية الدقيقة، يكره المنافسة، كريم، وعنده عناد و صبر، في الأشهر الباقية من السنة لديك موعد مع تعارف على وجه جديد، جيد لك على صعيد عاطفي للبعض، طموح لأقصى الحدود، تستعيد قوتك البدنية والفكرية، عروض مالية تعرض عليك بالعمل بها، استثمارات جيدة تدخلها، سفر وأرباح مادية وهدايا ثمينة، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل:أنت من الصباح مدفوع للاحتكاك في أوجه جديدة مهنياً، في محيطك يوجد مواجهة لوجود ظرف يمكن أن يتطلب منك التركيز على عملك، تستمتع في جميع امكانياتك وتعمل وتكون حريص على جميع علاقاتك في المحيطين زملاء اصحاب عمل مسؤولين، لا تنسى أن الضمير عند بعض الناس غير موجود لذلك نظّم حياتك وانتبه على صحتك، و أنت اليوم أكثر شخص يجب أن تنتبه على نفسك على صعيد العمل مولود الحمل.

الثور: مع إطلالة هذا اليوم يتجدد عندك الرغبة في السفر أو الاتصالات أوالسعي إلى الافق، انسى الماضي وافتح قلبك للجديد لأن الأحوال كلها تتغير لصالحك وتنقلب المعادلات ايضاً، وعندك أخبار وأشياء حافلة بين العمل ومتطلبات الحياة الشخصية، من اللازم أن تأخد بعين الاعتبار والمبالغة وخاصة اليوم يجب عليك ان تتجنب الدخول إلى أي مكان مجهول، اليوم تعمل عمل خاص مركز على الاتصالات، تستقبل و تودع، تبيع وتشتري كل شخص حسب وضعه، اليوم جيد للحركة مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تركيزك على أمور مالية، لا تتكل على الحظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة حتى تحقق الحظ، اليوم للهموم المادية، جرّب أن تعمل ضبط للميزانية، احتمال تنهمك بحسابات، لذلك حافظ على الثقة، و اعمل على طريقة الهر الذي ينام وهو عين نائمة وعين مستيقظة، انتبه على صحتك، فرصة مالية عن طريق شراكة أو من تعويض مولود الجوزاء.

السرطان: بين الأمس واليوم مناسب لك حتى تدّعم العلاقة مع الشريك حتى تستعيد عزيمتك أو تبحث عن شخص ما مناسب تتوصل معه إلى اتفاق أو إلى حلول ايجابية لكن انتبه قد تسجل هذا اليوم خلافات من وقت إلى آخر وهذا الشيء يسبب لك في إعلاء صوتك أو شدة تطلبك من الآخرين لذلك كن هادئ و جرّب أن تعمل جسر تواصل وأي قضية قضائية ناجحة اليوم، و أي شيء تركز عليه يجب أن يكون لصالحك لأن اليوم يوجد بعض العرقلة أو التأجيل مولود السرطان.

الأسد: اليوم تشعر بوطأة التعب و انزعاج بوضعك الصحي، تتزايد الضغوط والعمل عليه، تجد صعوبة في انجاز ما يطلب منك، وهذا الشيء ينعكس عليك سلباً في الاتجاه النفسي والصحي لذلك لا تؤجل عملك وحتى لا تفكر بالانسحاب، احتمال أن تتسرع أو تواجه أو تنفعل لذلك اخلد للراحة كل ما استطعت، انتبه على غذائك و صحتك لأن اليوم سوف يتراكم العمل لديك مولود الأسد.

العذراء: اليوم لا تكل ولا تمل، تقوم بأعمال بأفضل طريقة لأن الأفكار السوداء غير موجودة اليوم يجب أن تودع كل ما يزعجك، نهارك فيه نجاحات على صعيد عاطفي مالي أولاد أو تضع النقاط على الحروف، يوجد مكسب على صعيد حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على أنك اليوم أنت في موضع قيادي تفرض شروطك، ولا تفوت الفرصة عليك، وخاصةً صوتك المسموع، ويوجد اليوم تغيير إقامة، أنت أكثر شخص محظوظ اليوم مولود العذراء.

الميزان: اليوم الثاني في زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية وإثارة الخلافات وتسكيت النزاعات بين أفراد عائلتك خصوصاً عندما يتعلق الأمر في أمور منزلية أو عائلية أو عقارية، اليوم أنت مشغول في متابعة بعض الأمور، إذاً عليك الايمان بقدرك في كل الظروف، لذلك اليوم مناسب لعقد صفقة، اليوم ترتّب منزلك، انتبه، والعمل اليوم ضمن عائلتك، لذلك يمكن وجود بعض التصليحات والاعطال لك مولود الميزان.

العقرب: بين الأمس واليوم تتميز بتبلور الناحية الفكرية والذهنية من شخصيتك، مما يسمح لك الاستفادة منها، لذلك تزداد نسبة اتصالاتك ولقاءات مع الذين تحبهم من أخوة أو جيران، لا تستسلم للغضب لكي لا تهدر طاقتك، على العكس حاول أن تقوي علاقاتك و اترك طريق للعودة مع العاطفة، و سوف تسمع أخبار جميلة من جيران أو من اخوة أو من اخوات، وللبيع والشراء مناسب لك مولود العقرب.

القوس: يتميز اليوم بتبلور الناحية الفكرية والذهنية تتعلق بالأمور المالية يصعب عليك أن تفهم كيف تتراكم المصاريف من وقت لآخر على الرغم من جهودك في ضبط الميزانية يمكن وجود القمر في برج الجدي يجلب بعض المصاريف الغير متوقعة، تجنب كل أحوال شراء حاجات غير ضرورية في الوقت الحالي وإمكانك أن تأجلها، والقسم الآخر من برج القوس احتمال وجود هدية أو تعثر على شيء ضائع أو مبلغ مالي اضافي مولود القوس.

الجدي: لليوم الثاني القمر عندك أنت قادر أن تعبّر عن ذاتك و لديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، اليوم وضعك يتميز للأفضل وثقتك بنفسك تزداد إذا لا تتردد في التعبير عن رأيك في مجال عمل أو ميدان اجتماعي، سوف تنجح بلقاء شخصي أو اتصال حول موضوع تتبادل معهم أعمال مفيدة، انجذاب للطرف الآخر، لديك سيطرة وجيد مثل الأمس قوة وطاقة ونشاط مولود الجدي.

الدلو: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يدور عكس ما تشتهي ما عليك غير أن تنتبه لصحتك ولا تسرف في استعمال طاقاتك، ابتعد عن التوتر والقلق، تجنب الوساوس حتى تتمحس في أن تتخطى هذه الحالة، خذ قسط من الراحة و الجأ إلى أجواء الطبيعة حتى تريح أعصابك، وإذا لديك قوة اقناع انتبه من ضياع أو تآمر، لا تبالغ في حظك اليوم، سلم الأولويات الأهم مولود الدلو.

الحوت: اليوم جيد و ملائم لكي تستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني، تعتمد على الزملاء والأصدقاء المخلصين القادرين على دعمك ومساعدتك على الانطلاق و تأمين العون المادي لك وأيضاً بإمكانك مصالحة بعد خلافات، يوم لتحقيق الأحلام والدعوات وحضور حفلات ومناسبات وأنشطة، نشّط مع الأصدقاء، حافظ على الدبلوماسية، لأن اليوم يوجد معرفة جديدة و أمنية تتحقق، يمكن أن تلتقي بصديق قديم لم تره منذ فترة طويلة مولود الحوت.