الصين تنفي اتهامات حول إصابة طيارين أميركيين بأشعة الليزر

جهينة نيوز

نفت بكين اتهامات أميركية وصفتها بأنها "اعتباطية" حول إصابة طيارين أميركيين بأشعة الليزر، أثناء التحليق فوق قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، "لقد فندنا الاتهامات الخاطئة الصادرة عن الجانب الأميركي عبر القنوات الرسمية. الصين حريصة على احترام القانون الدولي وكذلك قوانين البلدان التي تتواجد فيها".

وقدمت وزارة الدفاع الأميركية شكوى رسمية وطلبت من بكين التحقيق في الواقعة التي جرت قبل أسابيع، وفق المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت، التي وصفت ما حدث بأنه "في غاية الخطورة".

وقالت وايت "هذه الممارسات تمثل خطراً حقيقيا على طيارينا"، وعبرت عن قناعتها بأن من وجهوا الليزر القوي هم صينيون.

وذكرت متحدثة أخرى أن طياري طائرة شحن سي-130، أصيبا بإصابات طفيفة في العين أثناء الهبوط في قاعدة لومونييه العسكرية الأميركية قرب مطار جيبوتي الدولي.

وتستخدم هذه القاعدة رسميا في عمليات "مكافحة الإرهاب" الأميركية في شرق أفريقيا واليمن، وهي الوحيدة الدائمة في أفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ، أنه "بعد تحقيق متأن، أبلغت الصين بصورة واضحة وصريحة الجانب الأميركي بأن الاتهامات الكاذبة لا تتفق مع الواقع".

وأضافت للصحافيين أنه على "الأشخاص المعنيين في الجانب الأميركي الحرص على التحقق من صحة أقوالهم وعدم كيل الاتهامات جزافا".