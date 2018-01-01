«المركزي الروسي» يزيد حصة الدولار الأميركي في أصوله الأجنبية

جهينة نيوز

قال البنك المركزي الروسي اليوم (الجمعة)، إن حصة أصوله الأجنبية بالدولار الأميركي زادت إلى 45.8 في المئة بحلول أول كانون الثاني (يناير) 2018، من 40.4 في المئة قبل عام.

وأضاف أن حصة أصوله الأجنبية باليورو تراجعت إلى 21.7 في المئة من 32.2 في المئة في أول كانون الثاني (يناير) 2017.

وفي الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 كان الذهب يشكل 17.3 في المئة من أصول البنك المركزي الروسي في حين بلغت حصة الجنيه الاسترليني 8.3 في المئة. وشكلت عملات أخرى 7 في المئة.

وفي نهاية العام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب 437.8 بليون دولار.

وعلى مدار العام الماضي زاد المركزي الروسي احتياطياته من الذهب بمقدار 220 طناً ليصل حجمها الإجمالي إلى 1808 أطنان بحلول 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

المصدر رويترز