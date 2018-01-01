دفنها مشعوذ حية لعلاجها من لدغة أفعى.. فماتت اختناقاً!

جهينة نيوز:

كثير ما يعاني الهنود من مشكلة "الخرافة" التي تتسبب بحالات وفيات كثيرة حيث فارقت امرأة هندية الحياة، بعد أن دفنت تحت أكوام من روث البقر، من قبل ساحر في طقوس علاجية غريبة، لشفائها من لدغة أفعى.

وكانت الضحية المدعوة ديفيندري (35 عاماً) تجمع الخشب لإشعال النار، وإعداد الطعام في منزلها الريفي، عندما تعرضت للدغة أفعى سامّة، وسارعت إلى المنزل لإخبار زوجها موكيش، الذي قرر استدعاء ساحر ثعابين محلي.

ووافق الزوج اليائس، على السماح لساحر الثعابين موراري بدفن زوجته، وهي أم لخمسة أطفال في روث البقر، مدعياً أن ذلك سيساعد في شفائها من أثر السم. وتجمع الناس خارج المنزل، لحضور هذه الطقوس الغريبة، وبعد 75 دقيقة، توفيت المرأة نتيجة الاختناق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال زوجها موكيش: "خرجت زوجتي لجمع الحطب، وتعرضت للدغة أفعى، جربنا بعض الأدوية، وربطنا حبلاً حول ذراعها، لكن الساحر نصحنا بتغطيتها بروث البقر، وتركناها هناك لمدة 75 دقيقة، لم أفكر أبداً في احتمال وفاتها، واعتقدت أنها ستنجو، لم أشك أبداً أن هذا يمكن أن يحدث".