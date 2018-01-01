قرعة كأس آسيا.. سورية في مجموعة استراليا وفلسطين والأردن

جهينة نيوز

سحبت اليوم قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة بحضور مدير المنتخب السوري فادي الدباس والمدرب الألماني بيرند شتينغه.

ووضعت القرعة المنتخب السوري في المجموعة الثانية إلى جانب استراليا وفلسطين والأردن.

وتعتبر هذه المجموعة الأصعب في النهائيات الآسيوية من حيث قوة المنتخبات التي تضمها، حيث وصفت بالمجموعة الحديدية.

وأفرزت القرعة 6 مجموعات تضم 24 منتخبا بينها منتخبات تشارك للمرة الأولى في النهائيات، نظرا للنسخة الجديدة التي وسعت دائرة المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.

وأتت القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الاولى : الامارات – تايلند – الهند – البحرين

المجموعة الثانية : استراليا – سورية – فلسطين – الأردن

المجموعة الثالثة : كوريا الجنوبية – الصين – قرغيزستان – الفلبين

المجموعة الرابعة : ايران – العراق – فيتنام – اليمن

المجموعة الخامسة: السعودية – قطر – لبنان – كوريا الشمالية

المجموعة السادسة: اليابان – أوزباكستان – عمان – تركمانستان

يذكر أن النهائيات الآسيوية ستقام في الإمارات وستبدأ يوم 5 كانون الثاني 2019 حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين الإمارات وتايلند.