بولتون: قصة "نيويورك تايمز" حول القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية محض هراء

جهينة نيوز:

نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأنباء التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

و قال بولتون في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يأمر وزارة الدفاع بتقديم خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

و أضاف بولتون "قصة نيويورك تايمز محض هراء، لم يأمر الرئيس البنتاغون بتقديم خيارات لخفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية"، كما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لبحث برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

و أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ قليل أنه تم تحديد موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبا.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضي اجتماع قمة في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام