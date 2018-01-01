كوسبي وبولانسكي" أول عضويين يطردا من "الأوسكار" بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي"

جهينة نيوز:

طردت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية التي تمنح جوائز الأوسكار، النجم التلفزيوني بيل كوسبي والمخرج الحائز على جائزة أوسكار رومان بولانسكي من عضويتها بعد اتهامات بالتحرش الجنسي ضد الرجلين.

وكوسبي وبولانسكي أول عضويين معروفين يتم طردهما لانتهاك مدونة السلوك التي تبنتها الأكاديمية خلال كانون الأول في أعقاب ضغوط مكثفة من الرأي العام بعد مئات الاتهامات بالتحرش أو الاعتداء الجنسي في صناعة الترفيه.

وقالت الأكاديمية في بيان إن مجلس محافظيها اجتمع يوم الثلاثاء الماضي وصوّت لصالح طرد كوسبي وبولانسكي وهما عضوان منذ عامي 1996 و1969 على الترتيب. وتضم الأكاديمية في عضويتها 8000 شخص.

وأضاف البيان: "يواصل المجلس تعزيز المعايير الأخلاقية التي تلزم الأعضاء بالتمسك بقيم الأكاديمية المتعلقة باحترام كرامة البشر".