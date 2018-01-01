ليبرمان يرفض اعتذار عباس بشأن تصريحاته حول اليهود

جهينة نيوز

أوردت وكالة رويترز، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رفض اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تصريحاته حول اليهود.

و قدم محمود عباس اعتذارا في وقت سابق من يوم الجمعة على خلفية اتهامه بمعاداة السامية بعدما قال في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين كان بسبب سلوكهم وليس دينهم.

و قال "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتي أمام المجلس الوطني الفلسطيني لا سيما أتباع الدين اليهودي.. أقدم اعتذاري لهم ... أؤكد للجميع أنني لم أكن أقصد ذلك وأؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي".