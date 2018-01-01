ليبرمان يرفض اعتذار عباس بشأن تصريحاته حول اليهود

الجمعة, 4 أيار 2018 الساعة 16:54 | سياسة, عالمي

ليبرمان يرفض اعتذار عباس بشأن تصريحاته حول اليهود

جهينة نيوز

أوردت وكالة رويترز، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رفض اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تصريحاته حول اليهود.

و قدم محمود عباس اعتذارا في وقت سابق من يوم الجمعة على خلفية اتهامه بمعاداة السامية بعدما قال في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين كان بسبب سلوكهم وليس دينهم.

و قال "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتي أمام المجلس الوطني الفلسطيني لا سيما أتباع الدين اليهودي.. أقدم اعتذاري لهم ... أؤكد للجميع أنني لم أكن أقصد ذلك وأؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي".


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  1. 1 محمود
    4/5/2018
    17:06
    علامات سقوطكم
    كلّما ارتفعتم يا ليبرمو كان سقوطكم أشدّ دويّاً وإيلاماً , وعلامات سقوطكم هو إعطاءكم هذه التوافه قيمة, نبشّرَكم بظهور قائد فتيّ قويّ يحطّم شكيمتكم فعلاً وليس قولاً وهذه بنت التميمي مثلاً

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