تسليم أسلحة ثقيلة للجيش السوري تطبيقا لاتفاق اخراج المسلحين من ريف حمص الشمالي

جهينة نيوز:

اعلن الاعلام الحربي ان الجيش السوري تسلم الية (بي ام بي) ودبابتين ومدفع من عيار ثقيل من المجموعات المسلحة تطبيقا للاتفاق الذي ينص على تسليم السلاح الثقيل للجيش السوري في ريف حمص الشمالي.

تجدر الاشارة الى ان القوات السورية استلمت من المسلحين يوم امس عربتين الاولى (بي ام بي) والثانية (شيلكا).

هذا وتم التوصل لاتفاق قبل يومين يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

وينص الاتفاق على تسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق

كما ينص الاتفاق على إخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، و دخول الجيش العربي السوري إلى الريف الشمالي وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة

بالاضافة الى ذلك ينص الاتفاق على فتح الطريق الدولي (حمص – حماة) خلال مدة ثلاثة أيام اعتباراً من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من قبل الجيش العربي السوري، فيما تتعهدالمجموعات الإرهابية المسلحة بتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام والدلالة على أماكن توضع المستودعات (ذخيرة – مواد متفجرة)