بالصور: منطقة التقاء قوات الجيش في عمق حي الحجر الأسود جنوب دمشق

الجمعة, 4 أيار 2018 الساعة 15:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: منطقة التقاء قوات الجيش في عمق حي الحجر الأسود جنوب دمشق

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا