دب جائع يثير الهلع في إحدى المدارس الأميركية

الجمعة, 4 أيار 2018 الساعة 14:07 | مجتمع, حوادث

دب جائع يثير الهلع في إحدى المدارس الأميركية

جهينة نيوز

وضعت مدرسة في ولاية فلوريدا الأميركية تحت الحراسة بسبب دب جائع يتجول برفقة أشباله الثلاثة في حرم المدرسة بحثا عن الطعام.

وأُجبر الطلاب على البقاء في مباني المدرسة بعد أن شاهدت إحدى العائلات الدب وأشباله بالقرب من الفصول الدراسية صباح يوم الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون إن الدببة قامت بالبحث عن الطعام في حرم مدرسة ريفر سبرينغز المتوسطة في مدينة أورانج سيتي لمدة ساعتين تقريبا.

وتم استدعاء ضباط شرطة مقاطعة فولوسيا وموظفين من لجنة فلوريدا لحفظ الحياة البرية إلى الحرم الجامعي بعد مشاهدة الدببة.

وقالت الشرطة المحلية على فيسبوك: "لحسن الحظ، تحركت عائلة الدب بعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل بعد بحثها عن الطعام حول الحرم الجامعي لمدة ساعتين تقريباً".

وأضاف البيان: "لم يتسبب وجود الدببة في وقوع أي مشاكل خطيرة، ونتيجة لخوفهم من البشر، انتقلوا دون إلحاق الأذى بأي شخص في الحرم الجامعي أو بأنفسهم".


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