الذهب يهبط مع صعود الدولار

جهينة نيوز:

تحولت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم (الجمعة) بفعل ارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن محفزات جديدة.

وفي الساعة 07.40 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.1 في المئة عند 1309.93 دولار للأوقية، متجهاً صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.15 في المئة إلى 1310.70 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي الأسواق لدى «ثينك ماركتس» نعيم أسلم إن «التركيز منصب على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة... نرى مؤشر الدولار يرتفع مجدداً بفعل التوقعات لرقم أعلى وهو ما يؤثر على سعر الذهب.»

واستفرت الفضة من دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 898.80 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث توالياً.

وانخفض البلاديوم 0.1 في المئة أيضاً إلى 961.50 دولار للأوقية.

وكان مؤشر الدولار رسخ أقدامه فوق حاجز 92.50 اليوم، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تعزز العملة الأميركية باتساع فروق سعر الفائدة.

وفي ضوء ما يبدو أنه استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، بينما تنحسر أكثر توقعات التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي، فإن أسواق العملة تراهن على استمرار صعود الدولار مدفوعاً بالميزة النسبية لسعر الفائدة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى «ان.ايه.بي» في لندن جافين فريند إن «الحدث الأبرز في الأيام القليلة الماضية هو خيبة الأمل حيال متى قد يبدأ المركزي الأوروبي وبريطانيا في رفع أسعار الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي، وما لم نلحظ تحسنا ملموساً في البيانات فإن الدولار سيتفوق في الأسابيع المقبلة».

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات، 0.1 في المئة إلى 92.51. وسجل المؤشر أعلى مستوياته للعام 2018 عند 92.83 يوم الأربعاء وزاد أربعة في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

ويصدر اليوم تقرير التوظيف لشهر نيسان (ابريل)، وسيخضع إلى الفحص بحثاً عن مؤشرات إضافية على قوة سوق العمل الأميركية وضغوط التضخم.

ونزل اليورو إلى 1.1970 دولار ليظل فوق أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر 1.1938 المسجل يوم الأربعاء.

وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.3 في المئة أمس، متجاهلة بيانات تظهر تباطؤاً مفاجئاً في التضخم في منطقة اليورو مع توقف في موجة صعود الدولار في الفترة الأخيرة.

المصدر رويترز