وثيقة تؤكد وقف أمريكا دعمها لفرق" الخوذ البيضاء"

جهينة نيوز:

نشرت قناة "سي بي سي" الأمريكية ، اليوم الجمعة، وثيقة تشير إلى سحب الولايات المتحدة الدعم لفرق الخوذ البيضاء ، البالغ عددهم 3 آلاف شخص ، و الناشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى"المعارضة" السورية.

وقالت القناة، إن الوثيقة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وتقول إنّ مكتب الشرق الأدنى كان في انتظار الضوء الأخضر من الوزارة لمواصلة تقديم الدعم المالي لفرق الخوذ البيضاء بحلول 15 أبريل الماضي.

لكن عدم حصوله على قرار واضح اضطره لوقف التمويل عن هذه المجموعة، كما عن مجموعات إغاثية أخرى تعمل على إزالة الألغام وتوزيع الطعام وإعادة بعض الخدمات للعمل.

وبسبب عدم وجود قرار واضح من الإدارة الأمريكية بشأن هذه المساعدات، اضطر مكتب الشرق الأدنى لوقف كل أشكال الدعم المقدمة للمجموعات الإغاثية إلى حين وصول قرار بشأن الدعم.