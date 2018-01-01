تعليق الحوثي على وجود قوات أمريكية على الحدود مع السعودية

جهينة نيوز:

اعتبر القيادي محمد علي الحوثي "رئيس اللجنة الثورية العليا" ، أن تصريحات البنتاغون بتواجد قوات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، بأنها اثبات على أن أمريكا هي الشريك الفعلي في العدوان على اليمن .

وقال الحوثي، في تغريدة على تويتر: تصريحات البنتاغون بتواجد مجموعات أمريكية على الحدود تؤكد أن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن أمريكا مزيداً من التصريحات التي تطلقها لتثبت أنها الشريك الفعلي في العدوان على اليمن".

وأضاف الحوثي: "نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلة بل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وإرادتهم".

وصرح متحدث باسم البنتاغون، في وقت سابق، أن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة لتنفيذ مهام وعمليات لوجيستية واستخبارية باليمن وفي تأمين الحدود السعودية، وأن العلاقات مع السعودية قوية، وواشنطن تساعدها في حربها باليمن.

و كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن القوات الخاصة الأميركية وصلت في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى السعودية