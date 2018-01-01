افتتاح مشروع غاز بطاقة إنتاجية مليون م3 يومياً شمال دمشق

جهينة نيوز:

بخبرات وكفاءات وطنية افتتح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس مشروع الغاز شمال دمشق في منطقتي قارة والبريج بطاقة انتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا وبتكلفة وصلت في مرحلتها الأولى إلى 9 مليارات ليرة سورية.

وقدم القائمون على المشروع شرحا عن مراحل العمل التي تضمنت إنجاز 4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية ومحطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل الى مليار ليرة سورية وانشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة 5ر2 مليار ليرة سورية إضافة إلى أعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية وتم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز.

وأوضح القائمون على المشروع أنه أدخل أكثر من مليون م3 من الغاز يومياً في الشبكة إضافةً إلى 750 برميلا من المتكاثفات بما يعادل 330 ألف دولار وبذلك تم اكتمال المرحلة الأولى وتم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 وتتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية.

وعقب تخليص المنطقة من الإرهاب بدأت وزارة النفط بتنفيذ المشروع حيث تم حفر عدة آبار قارة 1 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز وبريج 1 بإنتاجية يومية 200 ألف م3 من الغاز وقارة 3 بإنتاجية يومية 450 ألف م3 من الغاز وتمت المباشرة بمد أنابيب الغاز وإنشاء محطات التجميع والمعالجة والتخزين واختصار مدة التنفيذ من 150 يوما إلى 48 يوما وتم الانتهاء من حفر ستة مسارات للخطوط التي يتجاوز طولها 48 كم بين الآبار والمحطات كما انجزت الورش العاملة تنفيذ محطة تجميع غاز قارة وتوصيلها إلى مجمع غاز قارة بالإضافة إلى تنفيذ محطة تجميع البريج وقبل التشغيل اجريت اختبارات الضغط بالهواء للأنابيب والفواصل وكسح خطوط الآبار بالنتروجين ثم بالغاز.

وخلال لقائه العمال الذين أنجزوا المشروع أكد المهندس خميس أن المشروع يشكل رسالة للعالم أجمع عن قوة الدولة السورية وارادة وتصميم الشعب السوري على بناء دولته في جميع القطاعات بعد سنوات من الإرهاب.

المصدر سانا