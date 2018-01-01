ترامب يأمر بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

واوضحت الصحيفة ان تقليص حجم القوات الأميركية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة في أواخر أيار أو أوائل حزيران بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية.

لكن المسؤولين اشاروا الى ان إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يُقلّص الحاجة للقوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي. ورأى مسؤولون انه ليس من المرجح سحب القوات الأميركية بالكامل.

واعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان، ان مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأميركي أبلغ مسؤولاً زائراً من كوريا الجنوبية في واشنطن عبر الهاتف بأن التقرير ليس صحيحاً. ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

وكان مدير الاستخبارات المركزية السابق مايك بومبيو، اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأميركية مع كيم جونغ أون الشهر الماضي، وأكّد ان الزعيم الكوري الشمالي لا يُطالب بسحب كلّ القوات الأميركية كشرط مسبق للاجتماع مع ترامب.

وشدّدت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، على ان قضية القوات الأميركية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يُمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية، لافتةً الى ان القوات الأميركية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.