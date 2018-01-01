سفينة تركية تحتك بزورق يوناني في بحر ايجه

جهينة نيوز:

اعلنت البحرية اليونانية ان سفينة شحن تركية احتكت بزورق تابع لها في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، بينما كان يقوم بدورية لمراقبة حركة الهجرة غير الشرعية في بحر إيجه.

وكان الزورق الحربي "أرماتولوس" في دورية قبالة جزيرة ليسبوس، ضمن عملية لـ"حلف شمال الأطلسي"، حينما وقع الحادث الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت البحرية اليونانية في بيان، أن السفينة التي ترفع علم تركيا "اقتربت ولامست" الزورق الحربي. وأضاف البيان أن السفينة أسرعت بعدها نحو الساحل التركي ولم ترد على المكالمات اللاسلكية من الزورق اليوناني.

واشارت البحرية اليونانية الى انها أبلغت سلطات "حلف شمال الأطلسي"، موضحةً أنه لم تقع إصابات أو خسائر مادية خطرة للزورق الحربي.

وكانت جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من تركيا على خط المواجهة خلال تدفق المهاجرين في 2015.