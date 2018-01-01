ثوران بركان يتسبب بإجلاء آلاف السكان في هاواي

جهينة نيوز:

طلبت السلطات في هاواي من نحو 10 آلاف شخص مغادرة منازلهم، بعد ثوران بركان كيلوا، إثر سلسلة من الهزات الارضية.

وكتب الدفاع المدني على "فيسبوك"، ان "أبخرة وحمماً انبعثت من تصدع في منطقة موهالا ستريت"، بينما أوضح مسؤول محلي ان عدد سكان المنطقة المعنية بالاجلاء يُقارب العشرة آلاف شخص.

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الاميركية التابعة لمرصد البراكين في هاواي، الى المكان، لتقييم الثوران الذي بدأ قرابة الساعة 4:45 (02:45 ت غ).

وعند الساعة 10:30 أدت هزة بقوة 5 درجات جنوب بركان بو وو، الى انهيار صخري وتصدع محتمل لاحدى فوهات البركان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

واعلنت السلطات ان المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يُمكن ان تشمل انبعاث "تركيزاً مميتاً من ثاني أوكسيد الكبريت" في المنطقة، بالاضافة الى انفجارات لغاز الميثان يُمكن ان تقذف صخوراً ضخمة وحطاماً على مناطق حرجية قريبة.

وصرح الحاكم ديفيد آيج، انه قام بتعبئة الحرس الوطني للارخبيل وطلب من السكان الالتزام بتحذيرات هيئة الدفاع المدني. وفتحت السلطات مركزاً محلياً لاستقبال السكان المهددين، بحسب ما أوردت هيئة ادارة الطوارئ في هاواي.