واشنطن تدعو الى تشديد عملية فحص الأجهزة الإلكترونية في المطارات

جهينة نيوز:

اكد مسؤولون ان إدارة أمن وسائل النقل الأميركية تُريد من مطارات الدول الأخرى تشديد عملية فحص الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الركاب المسافرون إلى الولايات المتحدة، والسير على نهج التدابير الأمنية التي بدأ تطبيقها في الولايات المتحدة العام الماضي.

ووسط مخاوف متصاعدة من إمكانية إخفاء متفجرات، بدأت إدارة أمن وسائل النقل الأميركية الصيف الماضي عمليات فحص أكثر صرامة للأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون الأميركيون.

ففي تموز 2017، بدأت الإدارة مطالبة جميع المسافرين على متن الرحلات الداخلية بإخراج كلّ الأجهزة التي يزيد حجمها على حجم الهاتف المحمول، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية ووحدات تحكم ألعاب الفيديو من الحقائب المسموح بالصعود بها إلى الطائرة، لإخضاعها للفحص.

وجاء في المذكرة الجديدة التي وجهتها إدارة أمن المواصلات الأميركية إلى مطارات الدول، انها تُطالب هذه المطارات الآن بتبني هذه الإجراءات.

واضافت المذكرة انه تمت مطالبة المطارات الأجنبية أيضاً بتطبيق سياسة إدارة أمن وسائل النقل الأميركية التي بدأ تطبيقها في منتصف عام 2017، والتي تطلب من المسافرين إخراج الطعام والمساحيق والمواد الأخرى "التي تحول من دون التقاط أجهزة الأشعة السينية لصور واضحة".

واعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأميركية في المذكرة، التي أطلعت عليها وكالة "رويترز"، والموجهة إلى المطارات الخارجية ووكالات حكومية وكيانات أخرى، ان "الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون مع الحكومات الأجنبية في تفريغ الحقائب من هذه المحتويات وتعزيز فاعلية الأمن في نقاط التفتيش الرئيسية بها".

واوضح مسؤولون أميركيون، ان التعزيزات الأمنية ليست نتيجة لتهديدات جديدة. وتهدف المذكرة إلى تفتيش المسافرين من 280 مطاراً في 105 دول تُسيّر رحلات الى الولايات المتحدة. ويصل نحو 325 ألف مسافر إلى الولايات المتحدة يومياً على متن 2100 رحلة جوّية.