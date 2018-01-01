نيويورك تايمز : قوات أمريكية لحماية السعودية

جهينة نيوز:

انتشرت وحدة من القوات الخاصة الأميركية في نهاية 2017 على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض في تدمير مخابئ الصواريخ التي يملكها الحوثيون .

و وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، الصادرة يوم أمس الخميس، التي نقلت عن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن القوات الخاصة الأميركية وصلت في كانون الأول/ديسمبر الفائت إلى السعودية.

و قال البنتاغون أن القوات الأمريكية المنتشرة في السعودية توفر الدعم لحماية حدود المملكة رفض

و أضافت الصحيفة أن انتشار هذه القوات يظهر مشاركة أمريكية أكبر في حرب اليمن التي أوقعت 10 آلاف قتيل وأدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.