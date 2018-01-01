احذر أصحاب هذه الأبراج .. لا يسامحون أبدا

جهينة نيوز

الحمل

الحمل من الأبراج الحادة الطباع والتي لا يسمح أصحابه أن يقلل أحد من شأنه, وحين يشعر بإهانة أحدهم أو بمعاملته بطريقة لا تليق ستكون ردة فعله الأولى هي الغضب لكنه لاحقاً سيحمل الأحقاد مدى الحياة.

الثور

هو شخص قوي وعدائي وحين يقوم اي شخص بإهانته أو بخيانته فهو سيشعر بالغضب الشديد لسنوات طويلة ولا يسامح على الإطلاق وحتى لو مرت سنوات طويلة جداً على الحادثة، الغضب والكره والحقد صفات ستبقى على حالها.

السرطان

من الشخصيات الهادئة التى تتحلى بالسلام الداخلي كما أنه شغوف، حساس وفي بعض الأحيان يكون عنيدا ومتصلب الرأي, وحين يقدم أحدهم على التصرف بطريقة مؤذية فإن الحقد جاهز. برج السرطان مزاجي ومتشائم لذلك حين يشعر بأنه تعرض للخيانة فالشخص الذي ارتكب تلك الفعلة يصبح بالنسبة إليه ميتاً.

العقرب

العقرب شخص معقد, صريح وذكي ويكره اللون الرمادي، فيرى الأشياء في الحياة إما باللون الأبيض أو الأسود. بمجرد تعرضه للخداع أو الكذب فهو يفقد ثقته بالآخرين إلى الأبد.