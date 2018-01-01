أبراج يوم الجمعة 2018/5/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/4: في تفكيره ناجح، جمال الكلام، جسمه سليم، ينجح من خلال الكلام والعمل، شخص محب ومغامر، يجري خلف السعادة، يكون سعيد في أعماله الذاتية، حياة عاطفية جيدة، مكافح، مفكر، يكون قائد في عمله، يتخذ المسؤولية بسرور وبحب، يحب الظهور مهما كلفه الأمر، عنده احترام واعتراف من قبل الاخرين، يصل الى النجاح والتفوق في حياته، في الفترة القادمة ترتيب قضايا مالية، اكتشاف طرق لزيادة الدخل وضع خطط بعيد المدى، إعادة ترتيب في المنزل والنشاطات المتعلقة بالعائلة ومعالجة مشاكل متلعقة بالعائلة وتتعلق بالملكية، مصالحة مع جيران وأقارب، والتزام باتفاقيات مع شركاء، و بخصوص الارتباط للبعض اذا سمحت الفرصة يوجد ارتباط، وللبعض يوجد مسألة عائلية تحتاج لحل سريع لأنه يوجد استثمار مالي في نهاية السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: اليوم يصب اهتمامك على تدعيم وتعزيز سمعتك الشخصية في ميدان العمل وأمام المعنيين عنك، يجب أن تنتبه لأحد من محيطك يحاول أن ينال من سمعتك ومركزك العملي لذلك ابتعد عن التردد، كن هادئ، ممنوع السرعة اليوم، احمي نفسك واحمي الآخرين بمجرد أن تمسك ذمام أمور من بداية النهار قبل أن تتراكم الأخطاء، لذلك اليوم الواجبات كثيرة ويوجد تعب، يمكن للمسؤولية الجديدة أن تأخذك للتواصل مع الغرباء أو مع المسؤولين مولود الحمل.

الثور: اليوم تتجه أنظارك إلى سفر أو تغوص في بعض الأسرار كي تكتشفها، أو تكون مثل ورقة من أشجار الخريف تنقاد وراء كل نسمة هواء كأنك تهرب من جدال عقيم أو كأنك مشغول بالك حول مسائل قانونية وادارية، نهار جيد لكي تعيد تقييم أهدافك المهنية وتعمل اتصالاتك المهمة، إذاً نهارك اليوم اتصالات استقبال زوّار و توديع زوّار أوراق معاملات بيع وشراء، وللدراسة جيد و للامتحانات جيد، نهار للحركة مولود الثور.

الجوزاء: تشعر الاطمئنان من خلال ثباتك، اليوم تتبادل الآراء، سرعة تجاوب لأنه يوجد تأثيرات خارجية و هي على الشراكة، لذلك تحتاج لتعاون ومشاركة مع الآخرين لكي تنفذ بعض المشاريع وتسمع نصائح، شراكة في ميدان استثماري، تحتاج لشريك ممول، يمكن أن يكون لديك برنامج تأمين أو تعويضات مستحقة، ويمكن دفع فواتير أو استحقاقات أو مرافقة أحد من العائلة أو المققربين مرافقة مريض، انتبه لوضعك الصحي، لذلك اليوم أفضل من اليومين السابقين، تطوير وانفراج على صعيد المال للجوزاء.

السرطان: اليوم تحاول أن تركز على الشراكة العاطفية أو الشراكة العملية، تبحث عن دعم، اليوم أعمالك كثيرة لذلك لا تنبش دفاتر الماضي ولا تحكم على الشريك، و أنت والشريك مدعو لتقرب أحدكما من الآخر، و أن يوجه الآخر إلى ضرورة التسوية والمواضيع الحياتية، اليوم يمكن أن تقدم هدايا أو تهتم بمشاعر الآخرين، أو تشعر بوجود اعتراض أو إساءة من الآخرين، لذلك اليوم خذ و اعطي لأن تركيزك على الشراكة مولود السرطان.

الأسد: نهارك ليس مريح، تشعر بتراجع يطرأ على صحتك ونفسيتك، يمكن أن تشعر بتهور في اتخاذ قرارات ينتج عنها أشياء سلبية، ويتراكم العمل لديك، اليوم تتغلب على العراقيل حتى تحقق مشاريعك التي تهمك أكثر، والبعض يمكن أن يعمل ساعات اضافية، يمكن اليوم تتوفر لك فرصة حظ في عمل، لذلك اضبط نفسك مع الأحبة والحظ لن يتخلى عنك أبداً، لذلك انتبه لصحتك، و سوف تكون بأكثر من مكان اليوم مولود الأسد.

العذراء: محظوظ، لكن عليك أن تميز بين الواقع والخيال، القمر اليوم في برج الجدي يجلب لك الحظ في بمختلف المجالات اجتماعي وعملي ومالي، الحظ حليفك، وقسم من العذراء ارتياح نفسي وخاصة مع الأولاد وقد تسعد لإنجاز يحققه أحد الأولاد أو يمكن احتفال لأحد الأولاد أو مكافأة تتفاجئ فيها أو تغيير إقامة أو تغيير في شكلك، نهار فيه وضع ايجابي لك وصوتك ينسمع مولود العذراء.

الميزان: اليوم مشغول فيما يتعلق بالمشاغل المنزلية والعائلية وتشعر أن أمورك لا تسير كما تريد أو تتمنى، لكن قلة اصبر لا تنفع اليوم، لا تتعجل واستفيد من الفرص المسموح فيها لكي تقوم بما تنوي من التحسينات والتعديلات، وقسم لديه مشكلة مع أحد أفراد عائلته، لذلك انتبه، ضبط النفس والتخفيف من حدة المواجهة اليوم لك مولود الميزان.

العقرب: اليوم تطورات غير متوقعة، تحل بعض المشاكل، يوجد سفرة قصيرة أو اتصال أو يمكن وجود علاقات تلعب دور مهم في تسيير أمورك، اليوم من الضروري أن تلتزم في برنامج ولا تضيع الوقت في التفصيل، الطلاب يوجد لديهم حظوظ لكي ينجزوا ويكتشفوا مجرى حياتهم، المجال مفتوح أمام أي نشاط تقوم به اليوم، مجال أن تتكلم أو تتواصل ويمكن أن يكون ضمن جيرانك أو أواتك أو محيطك، اليوم للحركة والمطالعة مولود العقرب.

القوس: اليوم غني والحظ المالي يدعمك، مفاجئات جميلة بانتظارك، هذا لايعني ان تتخبط خبط عشوائي، هذا يعني أن عليك أن تخطط لأن مصاريفك الشخصية أكثر من المدفوع ويمكن أن تتراكم عليك فواتير ويمكن أن تشتري أشياء تبدو غير ضرورية، اضبط ميزانيتك حتى لا تقع في استدانة أو ضائقة مالية وتصبح عرضة للملامة والأقاويل الجارحة، انتبه من ارتكاب أخطاء في العمل، لكن نهارك يكون في توظيفات مالية أو هدايا أو مكاسب مولود القوس.

الجدي: تواجد القمر عندك اليوم، هذا يعني انك مقبل على الحياة بعزيمة و همة، وتعبر عن نفسك بكل الوسائل، وتشعر بانك ملزم لتبرز مواهبك الغنية، وكونك اليوم مسيطر على الوضع، لك دور رئيسي بما تسميه ضربة حظ، اذاً دعمها اليوم بالجوهر المطلوب حتى تعثر على طريق السعادة، والأبواب تنفتح أمامك والسفر والمناسبات اليوم لك، لذلك اليوم الصورة لصالحك ويمكن أن تكون بأماكن جديدة مولود الجدي.

الدلو: تمر في أزمة تعب الأفضل أن تبقى غامض بالنسبة للأشخاص الذين يحيطون بك، و خذ وقتك الكافي حتى تخطط و تحافظ على جو الهدوء والانسجام، اليوم سلتك غير مملوءة، لا تعتمد إلا على نفسك لكي تعثر على حل ملائم،و جرب صم اذنيك عن النميمة و تعرف من أغاظك إلا الذي بلّغك، اليوم خذ نفس طويل مولود الدلو.

الحوت: بين الأمس واليوم ترغب بإحدات تغييرات في حياتك وأيضاً بامكانك أن تحقق أمنية و تنفذها كونك متميز، اليوم تنجح بإقامة علاقات صداقة وتكون مهمة بالنسبة لك وتلعب دور مصلح وحضورك مرغوب في دعوات قد تكون دعوات غير منتظرة من مناسبات من افراح من أصدقاء جدد بعزيمة غداء أو عشاء، وجوه جديدة، انفراجات، اليوم تتلقى مساعدة وتحقق امنية مولود الحوت.