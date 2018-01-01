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وضعية تظهر تقدم الجيش السوري جنوب دمشق وفصل منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك
الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 23:24 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز:
وضعية تظهر تقدم الجيش السوري جنوب دمشق وفصل منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك
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