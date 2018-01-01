وضعية تظهر تقدم الجيش السوري جنوب دمشق وفصل منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك

الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 23:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر تقدم الجيش السوري جنوب دمشق وفصل منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك

جهينة نيوز:

وضعية تظهر تقدم الجيش السوري جنوب دمشق وفصل منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك


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