تونس بين أربع دول مرشحة لاستضافة أولمبياد الشباب 2022

جهينة نيوز:

ستكون تونس إحدى أربع دول افريقية تقدمت بملف ترشيحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2022، والتي ترغب اللجنة الاولمبية الدولية في منحها لدولة من القارة السمراء.

وسيتم اختيار الدولة المضيفة خلال الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية في بوينوس ايرس في 8 تشرين الأول/اكتوبر المقبل و9 منه.

وقال المدير المكلف بألعاب الشباب في الأولمبية الدولية انطوان غوتشي "ثمة أربع دول مهتمة وهي بوتسوانا، نيجيريا، السنغال وتونس".

وكانت السنغال اعلنت بلسان رئيس اللجنة الاولمبية فيها وعضو اللجنة الاولمبية الدولية مامادو ندياي ترشحها لاستضافة هذه الالقاب في شباط/فبراير الماضي على هامش الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي استضافت أولمبياد 2018 الشتوي.

وأعنلت اللجنة الاولمبية خلال تلك الجمعية رغبتها في إقامة الألعاب الأولمبية للشباب في 2022 في دولة افريقية. وتستضيف بوينوس ايرس النسخة المقبلة بين 6 الى 18 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وأقيمت النسختان السابقتان في سنغافورة (2010) وونيانجينغ الصينية (2014).

المصدر أ ف ب