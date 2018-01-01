بوتين يفصل 5 جنرالات في الداخلية ولجنة التحقيق

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما ينص على فصل 5 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين من المدعين العامين في الأقاليم الروسية.

ووفقاً للمرسوم، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية بحسب "روسيا اليوم"، تم فصل كل من اللواء إيغور باتالوف قائد مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة مورمانسك، والفريق مارينا زاباروفا مديرة دائرة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في إقليم بيرم، والفريق فيكتور كوشيليف قائد مديرية الشؤون الداخلية في إقليم بيرم.

كما تم فصل اللواء إيفان لوكين النائب الأول لمدير مركز خبراء العلوم الجنائية لوزارة الداخلية الروسية، واللواء فلاديمير ماخليدت مدير دائرة التحقيقات للجنة التحقيق في مقاطعة ريزان، والمدعين العامين في جمهورية أودمورتيا ومقاطعة تولا.

ويتضمن المرسوم أيضا تعيين 16 مسؤولا جديدا في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومديرية السجون الفدرالية الروسية ووزارة الطوارئ.