واشنطن تكشف عن عدد جنودها في سوريا والعراق

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت،الخميس، أن نحو 5000 عسكري أمريكي يتمركزون في سوريا والعراق.

وقالت وايت للصحفيين "عدد أفراد قواتنا في سوريا والعراق نحو 5 آلاف. هذا رقم تقريبي"، رافضة الإفصاح عن عدد العسكريين في كل من هاتين الدولتين، وفقا لما اوردته وكالة سبوتنيك.

هذا وتزعم الولايات المتحدة بقيامها بعمليات في العراق وسوريا لمكافحة تنظيم "داعش"، في حين طائراتها قامت بنقل قيادات التنظيم وعائلاتهم من دير الزور الى خارج الحدود لتامين الحماية لهم اثناء تحرير الجيش السوري للمدينة.

وفي وقت سابق طالبت الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بالتدخل لإنهاء وجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية.