الشرطة الالمانية تقتحم مركزا للاجئين

جهينة نيوز

تدخلت الشرطة الالمانية بقوة، الخميس، في مركز للاجئين بعدما حاول اكثر من مئة مهاجر يقيمون فيه قبل اربعة ايام منع إبعاد طالب لجوء توغولي.

وقالت الشرطة المحلية في مؤتمر صحافي ان "مئات من عناصر الشرطة" اقتحموا المركز الواقع في إيلفانغن في الصباح الباكر، واعتقلوا الشاب التوغولي وعددا آخر من المهاجرين من اصل افريقي.

وذكرت اجهزة الإغاثة ان ثلاثة لاجئين وشرطيا تلقوا العلاج في المستشفى بعد اصابتهم بجروح طفيفة.

وكان عناصر الشرطة حضروا الاثنين للقبض على التوغولي الذي كان يتعين ابعاده. فوجدوا انفسهم محاصرين بحوالى خمسين لاجئا "ينم سلوكهم عن عدوانية وتهديد"، كما اكد متحدث باسم الشرطة المحلية.

ثم احتشد حوالى 150 مهاجرا واحتجوا على قوى الامن، واجبروها على الافراج عن الشاب والتراجع.

وقال قائد عملية تدخل الشرطة الخميس بيتر هونلي انه وضع غير مسبوق و"لا شيء كان ينذر" بما حصل.

وفي مؤتمر صحافي منفصل في برلين، ندد وزير الداخلية هورست شيهوفر بما حصل، واصفا الاحداث بأنها "صفعة على وجه الشعب الذي يحترم القانون".