تجهيز الدفعة الأولى من حافلات المسلحين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لنقلهم الى جرابلس

جهينة نيوز:

انتهت بعد ظهر اليوم الخميس عملية تجهيز دفعة أولى من الحافلات التي تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراجهم إلى شمال سورية.

حيث تم تجهيز 32 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى جرابلس.

هذا وسيتم صباح الغد استكمال إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من البلدات الثلاث عبر الحافلات على أن تستمر هذه العملية حتى إخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية تمهيدا لإعلان هذه البلدات خالية من الإرهاب.

تجدر الاشارة الى انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات.