ترشيح ترامب رسمياً لجائزة نوبل للسلام

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة تليغراف اليوم الخميس أنه تمّ ترشيح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسمياً لجائزة نوبل للسلام لجهوده فى حل التوترات النووية بشبه الجزيرة الكورية .

وأرسل 18 نائباً جمهورياً من مؤيدى ترامب بمجلس النواب، رسالة إلى لجنة نوبل النرويجية، تحثّ فيها على النظر فى ترشّح الرئيس الأمريكى لجائزة العام القادم، اعترافاً بعمله الدؤوب لإحلال السلام فى عالمنا.

ويستعد ترامب للقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، لعقد قمة تاريخية أواخر مايو أو مطلع يونيه المقبل، وسط تعهّدات بيونجيانج بنزع السلاح النووى بالكامل مقابل شروط، رغم أنه من السابق لأوانه التكهّن بنتيجة المفاوضات