البندقية تحارب الاكتظاظ بالفصل بين المواطنين و السياح

جهينة نيوز:

في خطوة احترازية لمحاربة الاكتظاظ قرّر المجلس البلدي في مدينة البندقية الإيطالية الفصل بين السكان المحليين والسائحين خلال أوقات الذروة كعطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.

و حددّت السلطات المحلية طرقاتً جديدة مخصصة للزائرين فقط تقودهم إلى المعالم الشهيرة مثل ساحة "سان مارك" وجسر ريالتو، في حين تقيّد وصول السياح إلى الطرق الأخرى التي ستكون للمواطنين فقط.

وعلى الرغم من أن المدينة تتمتع بسمعة طيبة في تقديم أجواء هادئة ورومانسية خصوصاً بمعالمها الخلابة وقنواتها المائية الساحرة، إلا أن الواقع بدأ يتغير بسبب الحشود الكبيرة من السياح التي تُؤدي إلى الازدحام.

ووفقاً لبيان مجلس مدينة البندقية، وقّع رئيس البلدية "لويجي بروغنارو" مرسوماً يدعو فيه الشرطة المحلية إلى إعداد سلسلة من الإجراءات التي تتضمن تحويلات جديدة للطرقات بهدف "اتخاذ تدابير عاجلة لضمان السلامة العامة وسلامة العيش في مدينة البندقية التاريخية".