أحدث صيحات الجينز تثير السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

جهينة نيوز:

أثارت أحدث صيحات بنطال الجبيز"المقطع من الأمام و الخلف" ضجة كبيرة وهجوما عنيفا وسخرية من قبل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي

و ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الموضة الجديدة من الجينز اثارت ضجة واسعة بمجرد أن قامت شركة Carmar Denim بالكشف عنها.

حيث قامت الشركة بعرض أحدث خطوط وصيحات الموضة الخاصة بالجينز، الذي ظهر مقطّعاً من كل المناطق تقريبا، وكأنه أشبه بملابس السباحة التي لا تغطي إلا القليل من الجسد.

وكانت المفارقة المثيرة للدهشة هي أنه على الرغم من كون الجينز الجديد لا يضم سوى 20 غراماً فقط من النسيج إلا أنه باهظ الثمن إلى حد ما، حيث يبلغ سعره 168 دولاراً (122 جنيهاً إسترلينياً).

و علق أحد المتابعين بالقول "إذا قررت ارتداء هذا الجينز، فمن المؤكد أن الملابس الداخلية ستكون أكثر حشمة"