لا صحة لما يشاع عن حدوث عاصفة جوية الأسبوع القادم

جهينة نيوز

نفت المديرية العامة للأرصاد الجوية ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول عاصفة جوية ستتعرض لها البلاد الأسبوع القادم مبينة أن الحالة الجوية المتوقعة هي عبارة عن منخفض جوي متوسطي ماطر على فترات خلال مدة تأثيره ويعتبر ظاهرة طبيعية من حيث المنشأ وليس من حيث التوقيت.

وذكر رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية رضوان الأحمد في تصريح اليوم أن البلاد ستتأثر بمقدمة منخفض جوي متوسطي المنشأ يبدأ تأثيره اعتبارا من يوم الاثنين القادم وذلك على المناطق الشمالية والساحلية بهطولات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية وغزيرة أحيانا.

وحذر الأحمد من تشكل السيول في المنحدرات والوديان متوقعا امتداد الهطولات تدريجيا إلى باقي المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم مع حدوث هبات نشطة حيث سيبلغ متوسط سرعة الرياح 40 كم/سا.

يذكر أن كميات المطر الهاطلة بلغت معدلها السنوي العام في العديد من المناطق ومنها دمشق والمنطقة الجنوبية والساحلية.