احتياط مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.030 بليون دولار

جهينة نيوز:

قال البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) إن احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.030 بليون دولار في نهاية نيسان (أبريل) من 42.611 بليون في آذار (مارس).

وهذا أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياط في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قفز بنحو 1.419 بليون دولار في نيسان (أبريل).

وطرحت مصر في نيسان (أبريل) سندات دولية ببليوني يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المئة و5.625 في المئة على الترتيب.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر).

وكانت احتياطات مصر حوالى 19 بليون دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

المصدر رويترز