ارتفاع التضخم في تركيا في خلال نيسان.. والليرة تنخفض إلى مستوى قياسي

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات اليوم (الخميس) أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل) إلى حوالى 11 في المئة على أساس سنوي، ما دفع الليرة إلى التراجع لمستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف في شأن عجز البنك المركزي عن السيطرة على ارتفاعات الأسعار.

ويمثل التضخم الذي يسجل معدلاً في خانة العشرات وانخفاض الليرة بنحو عشرة في المئة في مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، مصدرين لقلق متصاعد لدى الحكومة في الوقت الذي تستعد فيه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 حزيران (يونيو).

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87 في المئة على أساس شهري. وزاد المؤشر 10.85 في المئة على أساس سنوي.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 12.24 في المئة على أساس سنوي. كما تأثرت معنويات المستثمرين سلباً جراء خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي لتركيا، إظهار مسح انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية للشهر الأول منذ 14 شهراً إلى جانب الكشف عن حزمة حوافز حكومية بقيمة ستة بلايين دولار.

وانخفضت الليرة، واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.2487 ليرة في مقابل الدولار، من المستوى البالغ 4.1785 عند الإغلاق أمس. وفي الساعة 0705 بتوقيت غرينتش جرى تداولها عند 4.2005 في مقابل الدولار.

المصدر رويترز