اخراج 20 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وبيت سحم وببيلا تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري

الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 14:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

اخراج 20 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من يلدا وبيت سحم وببيلا تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري

جهينة نيوز

تم حتى الان اخراج 20 حافلة تقل المئات من الإرهابيين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى الشمال السوري.

وبدأت صباح اليوم إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السوري في إطار العملية الرامية إلى إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في جنوب مدينة دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب.

وكانت دخلت عددا من الحافلات صباح اليوم إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

ومن المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي والذي يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية المنتشرة في البلدات الثلاث.

ويقضي الاتفاق بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.


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