الداخلية تنفي تصريحات حول تغيير البطاقة الشخصية

جهينة نيوز

نفت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن وزير الداخلية حول تغيير البطاقة الشخصية للسوريين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في فيسبوك: “وزارة الداخلية السورية تنفي إعطاء أي تصريح من وزير الداخلية لوكالة سبوتنيك أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيما يتعلق بموضوع البطاقة الشخصية”.

وكانت نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الشعار، أن الوزارة تعمل على مشروع تغيير البطاقات الشخصية للسوريين لتكون «غير قابلة للتزوير»، وسيتم «تغير بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها، ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير»

وكشف الوزير للوكالة عن نيته تنفيذ «مشروع جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونيا، عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حاليا، من خلال التعاون مستقبلا مع وزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي وبدعم من الحكومة».

وسبق أن تداولت وسائل الإعلام العام الماضي، قرارا جديدا من شأنه أن يستبدل البطاقات الشخصية، إلا أن الشعار نفى صدور القرار آنذاك.