شقيق ميغان ماركل ينصح خطيبها الأمير هاري ..ليست المرأة المناسبة لك

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام بريطانية رسالة أوفدها شقيق الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، إلى خطيبها الأمير البريطاني هاري، محاولا عبرها إقناعه بالتراجع عن الزواج.

وكتب توماس ماركل جونيور، شقيق ميغان للأمير: «هذا الزفاف سيكون أكبر خطأ في تاريخ الزيجات الملكية».

وأفاد توماس أنه «لم يفت الأوان» لإلغاء مراسم الزواج بعد.

وانتقد الرجل البالغ من العمر 51 عاما شقيقته بسبب عدم إرسالها دعوة له، نظرا لمشكلات عائلية سابقة بينهما.

وتابع قائلا: «ميغان ماركل ليست المرأة المناسبة لك».

وفي مقابلة مع صحيفة «ديلي ميرور» الشهر الماضي، زعم ماركل جونيور أن الممثلة السابقة فقدت الاتصال مع أقاربها عندما أصبحت نجمة بهوليوود.

وأوضح أن العائلة قد تأثرت بشدة بسبب عدم إرسال ماركل دعوات لهم لحضور مراسم زفافها الملكي.