سفينة إنزال روسية تدخل المتوسط

جهينة نيوز

أفادت المواقع الإلكترونية التركية بأن سفينة الإنزال "آزوف" التابعة للقوات البحرية الروسية عبرت اليوم الخميس مضيقي البوسفور والدردنيل ودخلت البحر المتوسط.

وأكدت المواقع التي نشرت صورا للسفينة في مضيق البوسفور أن السفينة القتالية التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، تتجه إلى ميناء طرطوس السوري الذي تقع فيه قاعدة القوات البحرية الروسية في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذه هي الرحلة الرابعة لهذه السفينة إلى سوريا منذ بداية العام الجاري.

وفي أبريل اذار الماضي كانت قد مرت خلال مضيقي البحر الأسود سفينة الإنزال الكبيرة "مينسك" (في 5 أبريل) وسفينة الإنزال الكبيرة الأخرى "نيكولاي فيلتشينكوف (في 13 أبريل) وسفينة "أورسك" (في 15 و25 أبريل).

ومنذ بداية العام الجاري قامت سفن الإنزال "آزوف" و"ألكساندر أوتراكوفسكي" و"مينسك" و"نيكولاي فيلتشينكوف" و"أورسك" وسفينة النقل "كيزيل-60" بنقل الشحنات إلى سوريا.

المصدر: إنترفاكس