بالصور: مسلحو ريف حمص الشمالي يبدأون بتسليم الأسلحة الثقيلة للجيش السوري

الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 13:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: مسلحو ريف حمص الشمالي يبدأون بتسليم الأسلحة الثقيلة للجيش السوري

جهينة نيوز

أكدت مصادر ميدانية في ريف حمص الشمالي بدء المجموعات الارهابية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري تنفيذا للإتفاق القاضي بخروج من لايرغب من المسلحين بالبقاء إلى إدلب و جرابلس .

وتظهر الصور حسب موقع مراسلون قيام أعداد من المسلحين بنقل بعض العربات و المدرعات الثقيلة إلى منطقة جسر الرستن تمهيدا لتسليمها للجيش السوري .

وكانت وكالة سانا أعلنت التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ، يقضي بخروح الإرهابيين بالكامل .

ونشرت الوكالة بعض من بنود الاتفاق كالتالي :

1- خروج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

2- تسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق

3- تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية

4- دخول الجيش العربي السوري إلى الريف الشمالي وتعود جميع مؤسسات ودوائر الدولة

5- إخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام

6- فتح الطريق الدولي (حمص – حماة) خلال مدة ثلاثة أيام اعتباراً من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من قبل الجيش العربي السوري

7- تتعهد المجموعات الإرهابية المسلحة بتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام والدلالة على أماكن توضع المستودعات (ذخيرة – مواد متفجرة).


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